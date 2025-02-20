Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı - Son Dakika
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Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

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Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadın izleyici, kocasıyla yaşadığı sorunları anlatırken ilginç anlar yaşandı. Olayın cinsellik tarafına evrilmesi üzerine yapılan yorumlar ise Nur Viral'i utandırdı.

20.02.2025 12:09
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadın izleyici, kocasıyla sorunlar yaşadığını belirterek özel hayatlarına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

"EŞİNİZ CİNSEL İHTİYAÇLARINI NASIL GİDERİYOR?"

Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun da yorumcu olarak katıldığı programda kadın izleyici, eşiyle bir senedir aynı evde yaşadıklarını ama ayrı olduklarını belirtti. Civelekoğlu'nun "Eşiniz cinsel ihtiyaçlarını nasıl gideriyor?" sorusuna kadın izleyici, "Hiçbir fikrim yok. Ama o taraklarda da bezi yoktur dini vecibelerini de yerine getirir" yanıtını verdi.Civelekoğlu bunun üzerine "Hiç alakası yok, dinin erkekler söz konusu olduğunda kurallarının kişinin hayatına en az yansıdığı yer cinselliktir" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

"HERKESİ AYNI KEFEYE KOYMAYALIM"

İkili arasındaki bu diyalog üzerine söze giren Nur Viral ise "Herkesi aynı kefeye koymayalım" dedi. Civelekoğlu ise "İş cinselliğe geldiğinde orada çok az babayiğit kalıyor" sözleriyle Nur Viral'e cevap verdi.

SÖZLERİNİ SANSÜRLEDİLER

Bu açıklama üzerine Nur Viral, "Eğer kocan seninle cinsel ilişkiye girmiyorsa mutlaka kendini tatmin ettiği başka alan vardır mı demek istiyorsunuz?" diye sorunca klinik psikolog "3 seçenek vardır" diyerek anlatmaya başladı. Ancak o anlarda sansürlenerek Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sesi kapatıldı. O anlarda Nur Viral'in utancından yüzünü kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Televizyon, Cinsellik, Nur Viral, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • veysel unlu:
    aq yalandan yapıyo. madem okadar iyisin yapma böyle programlari sahtekarlar. 120 1 Yanıtla
  • Plare Rugre:
    devamı: 1 başka bir erkeğe aşıktır ve eşcinsel eğilimi artık sadece hemcinsleriyle olmaya itmiştir. 2 başka bir kadın vardır. 3 bir çok başka kadın vardır. 24 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    3 secenek derken bırı manuel dıgerı otomatık..yanı aslında 2 secenek olur..3 derken sallamıs sankı 23 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    RÜTÜRK 18 2 Yanıtla
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