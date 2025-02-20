Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadın izleyici, kocasıyla sorunlar yaşadığını belirterek özel hayatlarına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun da yorumcu olarak katıldığı programda kadın izleyici, eşiyle bir senedir aynı evde yaşadıklarını ama ayrı olduklarını belirtti. Civelekoğlu'nun "Eşiniz cinsel ihtiyaçlarını nasıl gideriyor?" sorusuna kadın izleyici, "Hiçbir fikrim yok. Ama o taraklarda da bezi yoktur dini vecibelerini de yerine getirir" yanıtını verdi.Civelekoğlu bunun üzerine "Hiç alakası yok, dinin erkekler söz konusu olduğunda kurallarının kişinin hayatına en az yansıdığı yer cinselliktir" ifadelerini kullandı.
İkili arasındaki bu diyalog üzerine söze giren Nur Viral ise "Herkesi aynı kefeye koymayalım" dedi. Civelekoğlu ise "İş cinselliğe geldiğinde orada çok az babayiğit kalıyor" sözleriyle Nur Viral'e cevap verdi.
Bu açıklama üzerine Nur Viral, "Eğer kocan seninle cinsel ilişkiye girmiyorsa mutlaka kendini tatmin ettiği başka alan vardır mı demek istiyorsunuz?" diye sorunca klinik psikolog "3 seçenek vardır" diyerek anlatmaya başladı. Ancak o anlarda sansürlenerek Fatih Reşit Civelekoğlu'nun sesi kapatıldı. O anlarda Nur Viral'in utancından yüzünü kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı - Son Dakika
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