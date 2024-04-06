Cannes'da özel gösterim... İnci Taneleri'ne yurt dışında yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Cannes'da özel gösterim... İnci Taneleri'ne yurt dışında yoğun ilgi

Cannes\'da özel gösterim... İnci Taneleri\'ne yurt dışında yoğun ilgi

8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek gösterim, Auditiorium K salonunda, 16.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Dünyanın dört bir yanından yayıncı ve dağıtımcının katılacağı bu etkinliğe aynı zamanda yurtdışında popüler olan sektör dergileri de katılacak. BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri perşembe akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

06.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek gösterim, Auditiorium K salonunda, 16.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Dünyanın dört bir yanından yayıncı ve dağıtımcının katılacağı bu etkinliğe aynı zamanda yurtdışında popüler olan sektör dergileri de katılacak.

Cannesda özel gösterim... İnci Taneleri'ne yurt dışında yoğun ilgi

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri perşembe akşamları Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: Magazinkolik

Yılmaz Erdoğan, Yasemin Baştan, İnci Taneleri, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Güven Kıraç, Yönetmen, Kanal D, Televizyon, Sinema, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cannes'da özel gösterim... İnci Taneleri'ne yurt dışında yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
11:11 İran’ın İsrail veya ABD’yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler
19:08 Kadın muhtar adayından ’sahte aday’ iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı Kadın muhtar adayından 'sahte aday' iddiası: İsim benzerliği kafaları karıştırdı
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:05 Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev’in ilişkisi şaşırttı Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev'in ilişkisi şaşırttı
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! 8 yaşındaki çocuğu öldüren Dadı Meryem, suçu amcasına attı
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 13:55:26. #1.11#
SON DAKİKA: Cannes'da özel gösterim... İnci Taneleri'ne yurt dışında yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement