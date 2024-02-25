Çelik, eserlerinin izinsiz yayınlanmasını affetmedi - Son Dakika
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Çelik, eserlerinin izinsiz yayınlanmasını affetmedi

Çelik, eserlerinin izinsiz yayınlanmasını affetmedi

Çelik, dijital mecralarda eserlerinin izinsiz yayınlanmasını affetmedi. Ankara 1. Fikri ve Sinan Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davadan çıkan kararı kamuoyu ile paylaştı. Çelik, 'İzinsiz eser kullanmak, yaymak, yayınlamak suçtur' dedi.

25.02.2024 18:15
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Çelik, dijital mecralarda eserlerinin izinsiz yayınlanmasını affetmedi. Dijital mecralarda eserlerini izinsiz kullananlara dava açan Çelik, Ankara 1. Fikri ve Sinan Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davadan çıkan kararı kamuoyu ile paylaştı.

Çelik, "İzinsiz eser kullanmak, yaymak, yayınlamak suçtur" dedi.

Çelik, "Bu eserleri kullananlar izin almaya gerek görmeyecek kadar kaba ve cahiller. Eserleri kullananlar eserleri mahvettiklerinin de farkında değiller.

Erkin Koray 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' şarkısı için resmi izin alınması yetmedi, rahmetli Erkin Koray'a yaptığım aranje gönderildi. "Uygundur, yayınlayabilirsin " onayı alındıktan sonra ancak yayınlanabildi.

Yani bizim şarkılarımız hem izinsiz kullanılıyor bir de üstüne şarkılar leş gibi yorumlanıyor; Buna kimsenin hakkı yok!" İfadelerine yer verdi.

Çelik, eserlerinin izinsiz yayınlanmasını affetmedi

Kaynak: Magazinkolik

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