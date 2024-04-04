Cem Adrian, Sağlık Sorunlarına Rağmen Konserlerini İptal Etmiyor

Yağmur Sarnıç'tan Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar: Uyuşturucu madde satıp fuhuş ticareti yapıyor

Yağmur Sarnıç, Survivor'da mücadele eden Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden'i uyuşturucu madde satmakla ve fuhuş ticareti yapmakla suçladı. Özden ise kendisine hakaretler eden Sarnıç'a "Kocasını öldürtmek için kiralık katil gibi sevgili yapan ar damarı olmayan çocuklarına iftira eden döven sapkın rezalet ötesi bir kadın" diyerek dava açacağını söyledi.