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Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı - Son Dakika

Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı

24.12.2021 13:30
Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yeni film projesinin adını ve afişini paylaştı. Yılmaz, Galata Canavarı isimli yeni filminin 2023'te vizyona gireceğini duyurdu.

Cem Yılmaz, yeni sinema projesinin ne olacağını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yılmaz, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni projesinin adını açıkladı. Yılmaz, Galata Canavarı adlı filminin hem Türkçe hem de İngilizce afişini yayınladı.

Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı

Ünlü komedyen, paylaştığı ilk tweet'te, "Oldu olacak 2023'te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!" ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayınladı. Bunun ardından ise Galata Canavarı isimli projenin Türkçe afişini paylaştı. Afişte, " İstanbul'u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi" ibareleri dikkat çekti.

Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı

Galata Canavarı'nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceği ve Aziz Vefa isimli karakterin İstanbul'daki maceralarını ele alabileceği düşünülüyor. Cem Yılmaz 2019 yılında yaptığı bir açıklamada da Yahşi Batı'nın devam filmlerinin hikayesinin hazır olduğunu söylemişti.

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Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

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