Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" gösterisi, Netflix'te yayınlandığı ilk anda sosyal medyada gündem oldu. Gösteride kadınlarla ilgili yaptığı bir espri bazı izleyicilerin tepkisini çekerken tartışmaya eski sevgilisi de dahil oldu.

"38... ÖLMEK ÜZERE"

Gösteri sırasında yaptığı söylediği "Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38... Ölmek üzere" ifadesi, eski sevgilisi tarafından tepkiyle karşılandı.

Necla Karahalil

"ÖLÜ TAKLİDİN BİLE ADAMI SAHNEYE ÇIKARIR"

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz sene ayrıldığı 38 yaşındaki aşkı Necla Karahalil, isim vermeden göndermeli bir yanıt verdi. Karahalil, "Dişi kurbağaların "Erkeklerden kurtulmak için" ölü taklidi yaptığı belirlendi" haberini sayfasına taşıyarak, "Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır" diyerek, Yılmaz'a göndermede bulundu.