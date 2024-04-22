Cem Yılmaz, Isırılmış Kurabiye Fotoğrafı Paylaştı

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ISIRILMIŞ KURABİYE FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü komedyenin son olarak yaptığı paylaşım da tepki çekti. "Acıbadem'deyim ama iyiyim, küçük mutluluklar" notuyla ısırılmış Acıbadem kurabiyesi paylaşan Cem Yılmaz'ın yeniden Sarıkaya'ya gönderme olarak düşünüldü.

SOSYAL MEDYADAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş.

Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var." dedi.

TELESKOP FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son olarak ise X'teki kişisel sosyal medya hesabından teleskop fotoğrafı paylaştı.