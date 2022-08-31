Cem Yılmaz 'İskoç Kilt'iyle Poz Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cem Yılmaz 'İskoç Kilt'iyle Poz Verdi

31.08.2022 12:42
Cem Yılmaz 'İskoç Kilt'iyle Poz Verdi

Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu'nun da aralarında bulunduğu arkadaş grubu ile İskoçya'ya tatile gitti. Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi.

Yoğun bir çalışma süreci geçiren ve Erşan Kuneri ile büyük beğeni toplayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bodrum tatilinin ardından rotasını İskoçya'ya çevirdi.

Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu ve yakın arkadaşları ile tatile çıktı.

Yılmaz, İskoçya'nın doğal ve tarihi yerlerini gezen ekip, ülkenin milli giysisi olan kilt giymeyi de ihmal etmedi.

Geziyi kilt ile gerçekleştiren Cem Yılmaz, bu anı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü komedyenin paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Etekle poz veren Yılmaz'ın fotoğrafı beğeni ve yorum ve yorum yağmuruna tutuldu. Nilperi Şahinkaya bu pozu; "İskoçya'nın koçları" notuyla paylaştı.

YORUMLAR
500
Ayna Karşısında Yılan Dansı Yaptı! Ayna Karşısında Yılan Dansı Yaptı! Slip Mayodan Sonra İskoç Eteği Giydi Slip Mayodan Sonra İskoç Eteği Giydi
Kaynak: Snob Magazin

Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz 'İskoç Kilt'iyle Poz Verdi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:46 Levent Göktaş Interpol için devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:39 32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü
14:33 Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şov!
14:28 Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu
14:25 Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:20:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cem Yılmaz 'İskoç Kilt'iyle Poz Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement