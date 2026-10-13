Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı - Son Dakika
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Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı

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Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı
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Cenk Eren, Metin Arolat’ın vefatının ardından yaptırdığı kalp kontrolünde sağ ana damarının yüzde 99 tıkalı olduğunu öğrendiğini açıkladı. Hiçbir belirti yaşamadığını söyleyen şarkıcı, doktorların kendisine “Sen nasıl kalp krizi geçirmedin?” diye sorduğunu anlattı.

Şarkıcı Cenk Eren, katıldığı bir programda geçmişte yaşadığı kalp rahatsızlığını ve tedavinin ardından değiştirdiği alışkanlıklarını anlattı. Metin Arolat’ın hayatını kaybetmesi üzerine kalp sağlığını kontrol ettirmeye karar veren Eren, sonuçların kendisini şaşırttığını söyledi.

HİÇBİR BELİRTİ HİSSETMEMİŞ

Sanal anjiyo sonucunda sağ ana damarında yüzde 99 oranında tıkanıklık saptandığını belirten Eren, doktorların “Sen nasıl kalp krizi geçirmedin, nasıl buraya geldin tek başına?” sözleriyle karşılaştığını aktardı.

Herhangi bir şikâyetinin bulunmadığını vurgulayan şarkıcı, doktorların hastaneden bu durumdayken ayrılamayacağını söylediğini anlattı. Eren’in damarına stent takıldı.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN DESTEK ALDI

Tedavinin ardından yaşam alışkanlıklarını değiştiren Eren, sigarayı bırakmak için profesyonel yardım aldığını da açıkladı. Psikiyatrist desteğinden yararlandığını söyleyen şarkıcı, iki yıldır kendisini en çok mutlu eden kararın sigarayı bırakmak olduğunu ifade etti. 

Metin ArolatKalp KriziCenk ErenMagazinSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı - Son Dakika
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