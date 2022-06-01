Cennet Mahallesi Hayranlarına Müjde!

Gazeteci Arif Hür, bir dönemin unutulmaz dizisi Cennet Mahallesi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Balat'taki tarihi ahşap evin geçtiğimiz şubat ayında 2 milyon 800 bin TL'ye satıldığını duyurmuştu.

Sosyal medyada sık sık gündem olan tarihi ahşap evin altında bulunan boş dükkanın, resim atölyesi olduğu ortaya çıktı.

"RESİM ATÖLYESİ OLDU"

Arif Hür, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Cennet Mahallesi dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan tarihi evin önünde fotoğraf çekilmek için sıra bekleyen yerli ve yabancı sanatseverlere müjde vereyim.

Evin altında bulunan boş dükkan resim atölyesi oldu. Bir dönem Cennet Mahallesi dizisinde Yunus ile Pembe'nin kavgalarına, Ferhat ile Sultan'ın büyük aşkına tanıklık eden o ahşap evin altında yer alan dükkan bundan böyle sanatseverlerin uğrak yeri olacak...

SERGİ AÇILIYOR

Mehmet Şah Maltaş'ın, 'Kuazi-Kristalimsi İşler' adını verdiği sergisi 4-19 Haziran tarihleri arasında Cennet Mahallesi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Balat'taki tarihi ahşap evin resim atölyesi olan kısmında gezilebilecek."

CENNET MAHALLESİ KONUSU NEDİR?

Cennet Mahallesi İstanbul'un kenar semtlerinden biridir. Dans, müzik, aşkların bol olduğu bir yerdir burası. En güzel kızlar, en afili delikanlılar, en hoş sohbet duygulu insanlar burada yaşar.

Bu mahallenin gülü güzeller güzeli dansöz Sultan ile yanık sesli kemancı Ferhat birbirlerine deliler gibi aşıktır ama iki taraf aileleri arasında 4 göbek önceden başlayan düşmanlık bu iki sevgilinin aşkına mani olmaktadır.

Sultan'ın anası bohçacı Penbe ile Ferhat'ın babası zurnacı Yunus'ta yıllar önce birbirlerine büyük sevda ile bağlanmışlar ama bu düşmanlık onlarında mutluluğunu bozmuştur.