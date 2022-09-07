Sosyal Medyada İbrahim Tatlıses Kazandı Ajda Pekkan Kaybetti

Mümin Sekman ve Ceyda Düvenci, programda aşka, hayata, kadın erkek ilişkilerine, sosyal medyaya dair sohbet ettiler.

CEYDA DÜVENCİ "AŞKI 37 YAŞIMDA YAKALADIM"

Ceyda Düvenci, Mümin Sekman'la sohbeti sırasında konu aşk'a geldiğinde çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Düvenci 37 yaşımda aşık oldum dedi. Düvenci Sekman'a, "Aşkı soracağım sana, aşk insanı ve 37 yaşında aşkı yakalamış biri olarak" diyerek konuya girdi.

MÜMİN SEKMAN: ÜNLÜLER ÜNSÜZ TAKLİDİ YAPIYOR, ÜNSÜZLER DE ÜNLÜ TAKLİDİ

Mümin Sekman, Bambaşka Sohbetler'de gündeme oturacak bir de sosyal medya analizi yaptı. Ünlüler ünsüz taklidi yapıyor, ünsüzler de ünlü taklidi yapıyor diyen Sekman:

"Ortada bir hakikat var. Ünlüler ünsüz taklidi yapıyor, ben de sizden biriyim anlamına gelecek, hayatlarındaki boyutları ortaya koyuyorlar. Buna karşılık ünsüzler de ünlü taklidi yapıyorlar, klip çekiyorlar, yolda yürürken bakıyorsunuz… Niye böyle bir şey yapmak ister ki insan? Muhasebeci mesela, böyle bir şey yapabiliyor… Bu çağın yeni gerçekliği, sosyal medyanın yaygınlaşması ile beraber, ideal biriyim diyerek konumlanmak yerine, sizden biriyim değerli hale geldi.

ESKİDEN İBRAHİM TATLISES SİZDEN BİRİYİMİ OYNARDI!

Eskiden İbrahim Tatlıses 'sizden biriyim'i oynardı sosyolojik olarak, aslında çok da bizden olmayabilir, milyon dolarlık adamdır, şöhreti vardır; gene de sizden biriyim mağarada doğdum, kebap severim… Ajda Pekkan ideal birini oynardı. Mümkün olan en yüksek, en ileri, en top noktada yaşarım diye… İkisinin de bir işlevi vardı. Ama çağın ruhu, sosyal medyanın bire bir ilişki kurma geleneği, Ajda Pekkan'a kaybettirdi, sizden biriyimi oynayanlar kazandılar, ideal biriyimi oynayanlar kaybettiler."