Ceylan Ertem'den Şok İtiraf: Benimle Olabilmek İçin Cinsiyet Değiştirdi

Sanatçı Ceylan Ertem, kendisine hayran olduğunu söyleyen bir kişi tarafından beş yıldır takip edildiğini açıklayarak, yaşadığı korkuyu paylaştı.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Ertem, tacizcinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını, farklı şehirlerde yemek yerken, tatil yaparken karşısına çıktığını, hatta kadın tacizcinin kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini ve en sevdiği erkek ismini aldığını söyledi.

Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak "hayranıyım" diyerek sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini, restoranın fatura göndermesiyle de şu anda yaşadığı adresi öğrendiğini belirterek, "Hem korkuyorum, hem öfkeliyim, hem üzgünüm" dedi.

"2006 yılından bu yana profesyonel olarak şarkıcı-şarkı yazarı olarak bir kısmınızın hayatındayım. Yıllar geçtikçe daha yakından bu yolculuğumun tanığı oldunuz. Bu süreçte ben de birçok sıkı dinleyicimin üniversite hayatlarına, evliliklerine, nasıl başarılara imza attıklarına şahit oldum, çok bebeğin isim annesi oldum ve bu ilişki biçiminden memnun da oldum. Ancak her zaman bu ilişki belirli bir mesafe + saygı çerçevesinde ilerledi, gelişti."

"CİNSİYET BİLE DEĞİŞTİRDİ"

"Şöyle ki bundan sanırım 5-6 yıl evvel bir dinleyicim de tüm konserlerime (şehir fark etmeksizin) gelmeye, takip etmeye başladı. Yavaş yavaş göz aşinalığı oluştu. Bir kadın dinleyicimdi. 1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı. Ben de bu ilişkinin asla bir dinleyici-müzisyen ilişkisinden öte olmayacağını kendisine NET olarak belirttim. Sonra bir yere müzik dinlemeye gittiğimde bu kişi yan masada şarap içerken, tatile gittiğim şehirlerde yol kenarında dikilirken de gözüme çarpmaya başladı. İşin dozunu arttırdı ve her yerde takip edilmeye başlandım.

"ADINI EN SEVDİĞİM ERKEK İSMİNDEN SEÇTİ"

Yaşadığı şehri değiştirdi, İzmir'de yaşarken, (o dönemler yaşadığım) Anadolu Hisarı'na taşındığını yazdı. Hediyeler, her konsere gelen çiçekler ile canım sıkılıyordu ve bir kez daha bu işin olmayacağını, kendi hayatına odaklanması gerektiğini AÇIKÇA belirttim. Bu olaydan sonra bu şahıs cinsiyet değiştirdiğini yazdı. Hatta bu değişimin 'benim için' olduğunu yazdı, yaşadığı sürecin tüm ayrıntılarını da yazdı, zaten ben de gözlerimle görüyordum. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti."

"SEVGİLİM OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE..."

"Bir dönem bir sevgilim olduğunda 'bana bunu nasıl yaparsın' minvalinde mesajlar gönderdi. Güvendiğim kişiler böyle tavsiye ettiği için 2 sene kadar tüm iletişimimi kestim. Bunun çare olacağını, karşı tarafın ilgisini kaybedeceğini umdum. Nereye taşınsam, nerede konser versem, nerede tatil yapsam sürekli gördüğüm bir yüz bu yüz. Bu arada, yaşadığım yeri 'yine' öğrendiğini ve yaşadığım köyde durmadan dolaşıp beni aradığını yazmış son olarak.

"NEREDE YAŞADIĞIMI BİLİYOR"

Bu akşam ise 'hayranıyım' diye yalan söyleyerek, benim de zaman zaman sipariş verdiğim bir restoranta adıma sipariş vermiş. Siparişi alan mekan faturayı gönderince tam olarak nerede yaşadığımı öğrenmiş. (Mekanlara da uyarımdır, aman ne olur bu tür şeylere dikkat edelim.) Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. ve bardağı taşıran son damla oldu. Hem korkuyorum, hem öfkeliyim, hem üzgünüm. Konserlere korumayla giden biri değilim, düşünüyorum. Konserlerde o yüzün olduğu tarafa bakamıyorum. Onun olduğu yöndeki dinleyicilerimle iletişimim sıfır. Kuliste bir şey göndermiş midir kaygısı yaşıyorum.

"KALBİM HIZLA ÇARPIYOR"

Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. Şu an Covid tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum. Yaşadığım yerdeki bekçiyi uyarıyorum. Ne yapsam diye düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Covid durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim."

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Ceylan Ertem Nereli; Ceylan Ertem, 1 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı, Sakarya'da dünyaya geldi. Aslen Çerkes olan bir ailede doğdu.

Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosuna katılarak başlayan sanatçı, 1995'te piyano ve gitar eğitimi almaya başladı. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi ve Batı müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurdu. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2006'da "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sunan Ceylan Ertem, 2008 yılında Berlin'de temelleri atılan "Octophone" projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başladı. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2010'da 40'ı aşkın müzisyenin katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı.