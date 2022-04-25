Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi? - Son Dakika
Üye Girişi

Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi?

25.04.2022 08:53
Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi?

Dün akşam 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Yargı dizisinde Ceylin ve Ilgaz barıştı. Ancak, Ceylin geçmişini bir türlü unutamadığı için tüm öfkesini Ilgaz'dan çıkartmaya başladı.

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Zafer cinayetinde son dönemece varılmıştır. Parçaların yavaş yavaş bir araya gelip olay gecesinin tümünü aydınlatması için ihtiyaç duyulan tek bir şey kalmıştır.

YARGI'DA BU AKŞAM NELER OLDU?

Ceylin, Ilgaz'ı şaşırtarak birlikteliklerine yeni bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak devam edebilmek için ondan bir seçimde bulunmasını ister. Bu seçim Ilgaz'ın tüm hayatını alt üst edecektir. Bir yanda sevdiği kadın, diğer yanda bir ömür yanında taşıdığı ailesi…

Zafer cinayetinde son dönemece varılmıştır. Parçaların yavaş yavaş bir araya gelip olay gecesinin tümünü aydınlatması için ihtiyaç duyulan tek bir şey kalmıştır. Bu aydınlanma ihtimali uğruna sürpriz bir araya gelişler yaşanacak, yeni anlaşmalar yapılacaktır. Ancak hesaplamadıkları şey Yekta'nın onlar için başka planları olduğudur.

Hem gerçeği bulmak hem kendileri için savaşmak isteyen Ilgaz ve Ceylin, bu yolda tahmin ettiklerinden daha çok zorlanacak; aralarında engel olan ve yok saymaya çalıştıkları bütün gerçeklerle defalarca yüz yüze kalmak zorunda kalacaklardır.

YORUMLAR
500
Yargı 30. Bölüm 2. Fragman Yargı 30. Bölüm 2. Fragman Anayasa Mahkemesi 60. yaşını kutluyor Anayasa Mahkemesi 60. yaşını kutluyor

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi? - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:17 Kılıçdaroğlu, cezaevindeki FETÖ'cülerle görüşmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement