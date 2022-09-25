Kubilay Aka ve Danla Bilic Aşk Yaşamaya Başladılar - Son Dakika
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Kubilay Aka ve Danla Bilic Aşk Yaşamaya Başladılar

25.09.2022 15:32
Kubilay Aka ve Danla Bilic Aşk Yaşamaya Başladılar

Çiçeği burnunda sevgililer Kubilay Aka ve Danla Bilic, şarkıcı Berkay'ın Kuruçeşme Açık Hava'daki konserinin ardından soluğu Oligark adlı mekanda aldı.

Trafik yoğunluğundan dolayı yürüyerek mekana gelen yeni sevgililer Kubilay Aka ve Danla Bilic, konserin ardından baş başa eğlenmeye devam etti.

Çift, çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt vermeden araçlarına binerek oradan ayrıldı.

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Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş
Kaynak: Snob Magazin

Danla Bilic, Kubilay Aka, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kubilay Aka ve Danla Bilic Aşk Yaşamaya Başladılar - Son Dakika

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