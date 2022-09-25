Trafik yoğunluğundan dolayı yürüyerek mekana gelen yeni sevgililer Kubilay Aka ve Danla Bilic , konserin ardından baş başa eğlenmeye devam etti.

Kaynak: Snob Magazin

Danla Bilic, Kubilay Aka, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Kubilay Aka ve Danla Bilic Aşk Yaşamaya Başladılar - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.