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Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar - Son Dakika

Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar

04.12.2021 10:53

Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler meslek değiştirdi. Daha önce DJ'lik yapan Cicişler, şimdilerde şarkıcılık yapmaya başladı. Sahneye çıkarak şarkı söyleyen kardeşler, şan dersi almaya da başladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, bu sefer de meslek tercihleriyle isimlerinden söz ettirdi. Yıllarca birçok mekanda sahneye çıkaran DJ'lik yapan kardeşler, bu sefer de şarkıcılığa soyundu.

"HERKES DJ OLDU BİZ DE ŞARKICILIĞA GEÇİŞ YAPTIK"

Instagram hesabından kardeşiyle çıktıkları mekanda şarkı söylediği anları paylaşan Esra Ersoy, "Şan dersi de almaya başladık. Ciddi ciddi DJ'likten istifa edip şarkıcılığa geçiş yapıyoruz. Neden derseniz bizden sonra herkes DJ oldu. Sizin için çok güzel bir repertuar hazırladık" dedi. Kardeşlerin bu kararına takipçilerinden binlerce destek yorumu geldi.

Ciciş Kardeşler, DJ'lik mesleğine bırakarak şarkıcılık yapmaya başladı
Ciciş Kardeşler, DJ'lik mesleğine bırakarak şarkıcılık yapmaya başladı
Ciciş Kardeşler, DJ'lik mesleğine bırakarak şarkıcılık yapmaya başladı
Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar

Ceyda Ersoy, Medya, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar - Son Dakika
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