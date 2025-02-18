'Çılgın Bediş' dizisinde hayat verdiği 'Oktay' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi 'Esaret' ile izleyicisinin karşısına çıkan Cenk Torun ihanet krizi ile gündeme geldi.
2001 yılında evlendiği Nevin Torun, Cenk Torun'a zina davası açtı. Posta'da yer alan habere göre; Nevin Torun, eşinin dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişkisinin olduğunu öne sürerek bu diziye başlamasıyla beraber ailesini sildiğini iddia etti.
Dava dilekçesinde "Eşim, Mahnassine ile dizi başladığı andan itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi bırakmış, sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır" ifadelerine yer verildi.
Dilekçede Cenk Torun'un Merabet'e 2023'te bilezik, 2024'te altın, parfüm, Merabet'in de Torun'a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi. Ayrıca aralarında para alışverişi olduğu, hatta Torun'un, Merabet'e ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü.
Son Dakika › Magazin › Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası - Son Dakika
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