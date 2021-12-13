Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler şoke oldu

Doruk Doğrusöz, cinsiyet değiştirdikten sonra manken Sevda Demirel ile aşk yaşamıştı. Doğrusöz ve Demirel'in birlikteliği mutsuz sonla bitmişti.

İşte Benim Stilim ile adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sık sık gündeme geliyor.

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