Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı

03.05.2022 00:58
Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi barlar sokağının en büyük gece kulübü olan Areena Club'de sahne alan Hande Ünsal, sevilen ve popüler şarkılarını seslendirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi barlar sokağının en büyük gece kulübü olan Areena Club'de sahne alan Hande Ünsal, sevilen ve popüler şarkılarını seslendirdi.

Club Areena da yaz konserlerinin bayram boyunca ve bayram sonunda da devam edeceği bilgisi veren Kamil Issı, konser öncesi "Bu gece yaz konserlerimize başladık, bugün Hande Ünsal, sonra ise Sefo gelecek, sonraki günler de yine sürpriz isimler sahne almaya devam edecekler. Club Areena olarak Marmaris'i tanıtmaya, Marmaris'e gelenleri eğlendirmeye devam edeceğiz" diyerek iyi bayramlar dileklerinde bulundu.

7 kişilik ekibi ile gelen ve sahne şovları ile göz dolduran Hande Ünsal, gece 23.15 te sahneye çıktı, 00.00'da müzik kısıtlamalarından dolayı ses kesilince şovunun sonunda "Bir duam var umarım bu geceden sonra müzik saatlerindeki kısıtlamalar kalkar" diyerek kendisini dinlemeye gelenlere veda ederek sahneden indi.

Marmaris'in en sevilen açık hava diskosu Club Areena'da bayramın birinci günü 'Bilmem mi' şarkısı ile ünlenen sevilen rap müzik şarkıcısı Sefo sahne alacak. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da sahiller boş kaldı Bodrum'da sahiller boş kaldı Bodrum'da bayram konserleri ertelendi Bodrum'da bayram konserleri ertelendi

Marmaris, Bayram, Konser, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:31:17. #1.13#
SON DAKİKA: Club Areena'da yaz konserleri Hande Ünsal ile başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement