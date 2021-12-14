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Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi - Son Dakika

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi

14.12.2021 17:49

Lenf kanserine yakalanması nedeniyle oyunculuğa ara veren Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen ismi Arif Güloğlu, gördüğü 9 aylık tedavi süreci sonrası hastalığını atlattı. 24 yaşındaki oyuncu ocak ayında programa dönecek.

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri atlattı! Döneceği tarih de belli

OCAK AYINDA DÖNECEK

Arif Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Güloğlu, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ocak ayında dönecek.

Arif Güloğlu'nun sağlığına kavuşması Yılmaz Erdoğan ve 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ekibinde büyük bir sevinç yarattı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri atlattı! Döneceği tarih de belli

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti. 19 yaşında İstanbul'a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi

Mehmet Çalışkan, Arif Güloğlu, Ankara, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi - Son Dakika Magazin


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