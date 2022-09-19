Partide Sevgilisiyle Öpüşürken Yakalandı

Patlayan flaşları gören Ekin Mert Daymaz "Böyle de olur mu siz biraz evvel biz den poz istemediniz mi bu ne şimdi " diyerek çekilen fotoğraflara tepki gösterdi. Oturduğu yerden sinirli bir tavırla Gazetecilerin yanına gelen Daymaz "Şimdi bu yaptığınız iş mi neden haber vermeden çekiyorsunuz. Allah'tan yanımdaki öptüm kız benim kız arkadaşım" diyerek bir kez daha agrasif ve sinirli tavırlara devam etti.

Bu duruma çok sinirlenen Ünlü oyuncu sevgilisinin yanına döndü ve yanına oturdu.