Cüneyt Arkın'ın anısına adı verilen park papatyalarla donatıldı - Son Dakika
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Cüneyt Arkın'ın anısına adı verilen park papatyalarla donatıldı

28.06.2022 15:25

Cüneyt Arkın'ın anısına adı verilen park papatyalarla donatıldı Cüneyt Arkın'ın isteğini minikler gerçekleştirdi Eşinin sevdiği papatyalar Cüneyt Arkın parkına ekildi Ömrü yetseydi papatyaları kendisi ekecekti Karaçay Mahallesi Muhtarı Metin Erul: "Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş,...

Cüneyt Arkın'ın anısına adı verilen park papatyalarla donatıldı

Cüneyt Arkın'ın isteğini minikler gerçekleştirdi

Eşinin sevdiği papatyalar Cüneyt Arkın parkına ekildi

Ömrü yetseydi papatyaları kendisi ekecekti

Karaçay Mahallesi Muhtarı Metin Erul:

"Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş, koyun bakmış bir abimiz"

ESKİŞEHİR - Hayatını kaybeden usta sanatçı Cüneyt Arkın, vefatından yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabında Eskişehir'de adı verilen parkta papatya dikeceğini söylemişti. Parka eşinin sevdiği papatyaları dikmek için ömrü yetmeyen Arkın'ın anısına çocuklar ve belediye yetkilileri parkı papatyalarla donattı.

Eskişehirli olduğunu çıktığı televizyon programlarında da dile getiren usta sanatçı Cüneyt Arkın, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eskişehir'de adı verilen parka giderek eşinin sevdiği papatyaları ekeceğini söyleyen usta sanatçı, isteğini gerçekleştiremeden hayatını kaybetmiş oldu. Bunun üzerine Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan park, kreşte eğitim gören 5-6 yaş grubu çocuklar tarafından papatyalarla donatıldı. Belediye görevlileri ve 5-6 yaş grubundaki çocukla birlikte papatya ekilen Cüneyt Arkın Parkı, usta oyuncunun anısına hazırlandı.

"Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş, koyun bakmış bir abimiz"

Öte yandan Cüneyt Arkın'ın çıktığı televizyon programlarında memleketi olarak belirttiği Karaçay Mahallesi'nde de derin bir hüzün oluştu. Acı kayıp hakkında konuşan Karaçay Mahallesi Muhtarı Metin Erul, şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağolsun. Biz de çok üzüntülüyüz. Eşinin, dostunun, akrabasının başı sağolsun. Bizim köyde yetişmiş olduğu için ve bizim köyün insanı olduğu için bizde çok üzgünüz. Burada Cüneyt Arkın'ın adına bir şey yapmak isteriz. Çeşme veya orman yaparak anısını yaşatmak istiyoruz. Köyümüzün evladı sayılır kendisi. Burada koyun bakmış, ata binmiş zamanında. Babası veya kendisi doktor olup İstanbul'a gidince buralarda pek fazla görmedik. Allah rahmet eylesin köyümüzün insanı. Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş, koyun bakmış bir abimiz. Çocuklarımız filmleriyle geçti. Çocukluğumuzda çok filmini izledik. Devamlı onun filmlerini izlerdik. Allah rahmet eylesin."

YORUMLAR
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Eskişehirli minikler Cüneyt Arkın'ın memleketinde adının verildiği parka papatya dikti Eskişehirli minikler Cüneyt Arkın'ın memleketinde adının verildiği parka papatya dikti Odunpazarı Belediyesi, Cüneyt Arkın'a Papatyalarla Veda Etti Odunpazarı Belediyesi, Cüneyt Arkın'a Papatyalarla Veda Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'ın anısına adı verilen park papatyalarla donatıldı - Son Dakika

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