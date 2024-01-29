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CZN Burak'ın son videosu yara izleriyle gündem oldu - Son Dakika
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CZN Burak'ın son videosu yara izleriyle gündem oldu

Instagram'da 54,6 milyon takipçisi bulunan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in son videosunda vücudundaki yara izleri dikkat çekti. Özdemir, paylaşımında takipçilerine içini dökerken, yaşadığı sıkıntıları ve vefasızlıkları anlattı. Videoya gelen yorumlarda ise sevenleri Özdemir'in durumundan endişe duyduklarını belirtti.

29.01.2024 - 09:10,  Güncelleme: 09:15
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Yayınladığı yemek videolarıyla Instagram'da 54,6 milyon takipçiye ulaşan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'in son videosu sevenlerini korkuttu. Paylaşımında takipçilerine içinde döken Özdemir'in vücudundaki yara izleri dikkat çekti.

"HER GÜN BİR KÖŞEDE CANIM YANIYOR"

Daha önce babasıyla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle davalık olan Burak Özdemir, Instagram hesabından vücudundaki yara izlerini ve kızaran gözünü göstererek şu ifadeleri ekledi: "Ya Rab beni şu köşede kırdılar. Ya Rab... Kalbim bin parça bırakıldım. Şurada canım yanıyor. Sırtım bıçak izi dolu. Vefasızlıklar, hainlikler... Her gün bir köşede canım yanıyor ya Rab. Sen alsan beni huzuruna. Tam insan dergah ilahiye secde etse var ya... Kainatta her şeyi idare eden Allah seni muhataba almış dertleşiyorsa... Başka bir insanın kabine hangi siklet ağırlık verebilir ondan sonra." CZN Burak'ın "En güzel bağ sevgi midir gerçekten?" notuyla yayınladığı videoya "Sana ne oldu?", "Bu yaralar ne? ve "Bu videoyu izledikten sonra mümkün değil" yorumları yapıldı.

CZN Burak'ın vücudu kesikler içinde! Son hali herkesi korkuttu
CZN Burak'ın vücudu kesikler içinde! Son hali herkesi korkuttu
CZN Burak'ın vücudu kesikler içinde! Son hali herkesi korkuttu
CZN Burak\'ın son videosu yara izleriyle gündem oldu
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Son Dakika Magazin CZN Burak'ın son videosu yara izleriyle gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CZN Burak'ın son videosu yara izleriyle gündem oldu - Son Dakika
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