Darülaceze, \'Kızıl Goncalar\' dizisinin çekim iznini iptal etti

Yapımcı Faruk Turgut, tarikat ve cemaatlerin 'Kızıl Goncalar'ı hedef göstermesinin ardından Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinlerini iptal eden Darülaceze Başkanlığı'nın sunduğu gerekçeyi X hesabından "Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana ayda 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim" ifadesiyle paylaştı.

Turgut'un paylaştığı belgeye göre kurumun gerekçesi şöyle:

"Kızıl Goncalar'ın bazı sahnelerinin kurumumuzda çekilmesine izin verilmiş, gelinen noktada dizinin halkı kutuplaştıran ve manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahnelerden oluşmasından; 128 senedir dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı yapmayan kurumumuzun varoluş felsefesine aykırı tutumundan dolayı Kızıl Goncalar dizi çekimi daimi heyetin oy birliği kararıyla iptal edilmiştir."

Turgut bir sonraki paylaşımında da "Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederizde, Bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan 'Kızıl Goncalar' dizisi tarikat ve cemaatlerin hedefi haline gelmiş ve RTÜK inceleme başlatmıştı. Dizinin afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.