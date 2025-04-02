Deha\'nın Karga\'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla nişanlandı

Deha, Afilli Aşk, Baba gibi başarılı projelerde yer alan Taner Rumeli oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Rumeli uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Âşık ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Taner Rumeli ile Ceyda Âşık'ın bu mutlu günlerinden kareleri sosyal medya sayfasından paylaşarak romantik bir not düştü. Âşık paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Nişanlandık 13 yılın sonunda değil de, zaman bu zamanmış gibi. Bu karanlıkta gülümsemek bile zor. Biz de çok kısa bir ara verdik sadece — ama aklımız, kalbimiz, sinir sistemimiz hâlâ memlekette. Bu güzel anımıza eşlik edip kurdelemizi kesen Saray Belediye Başkanı Sn. Abdül Taşyasan'a ve bizi yalnız bırakmayan misafirlerimize çok teşekkür ederiz."