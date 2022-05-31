Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın - Son Dakika
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Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın

31.05.2022 16:23

Katıldığı fuarda tek tek reyonları gezen ünlü şarkıcı Demet Akalın, raflarda beğendiği tüm ürünleri yanında getirdiği torbaya doldurdu. Bir yağ yakma cihazını da beğenen şarkıcı, "Bunları da eve yollayın" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve son olarak Trabzonspor'un kutlamalarına katılan Demet Akalın, davet üzerine bir kozmetik fuarına katıldı.

TORBASINA SIĞDIRAMADIĞI ÜRÜNLERİ EVE YOLLATTI

Fuarda tek tek stantları gezen başarılı şarkıcı, beğendiği tüm ürünleri yardımcısının tuttuğu torbanın içine koydu. Tüm ürünleri denemek isteyen Akalın, neredeyse tüm rafları boşalttı. Bununla da yetinmeyen ünlü isim, bir yağ yakma cihazını da beğendi. Cihazın üzerine oturan ve çok beğendiğini söyleyen şarkıcı, "Bunları da eve yollayın" diyerek görevlilere talimat verdi.

"DİYET VE SPORA BAŞLADIM"

Migren ağrılarından dolayı kortizonlu bir ilaç kullanan Demet Akalın, aldığı kilolarla ilgili de konuştu. "Çok zor bir 1,5 ay geçirdim" diyen şarkıcı, "Diyet ve spora başladım. Önemli olan sağlık tabi ki. Allah bütün hastalara şifa versin" dedi.

Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
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Son Dakika Magazin Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın - Son Dakika


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