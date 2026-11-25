Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletinin bir kadın tarafından parçalanması tepki çekmişti. Yaşanan olaya kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, İzmit'e giderek küçük kıza yeni bisiklet aldı.

KÜÇÜK KIZIN BİSİKLETİNİ PARÇALAMIŞTI

İzmit'te bisiklet sürerken dengesini kaybeden 7 yaşındaki kız çocuğu, park halindeki bir otomobile bisikletini sürttü. Olayın ardından araç sürücüsünün yakını olan bir kadın, küçük kızın bisikletini parçaladı. O anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti.

DEMET AKALIN İZMİT'E GİTTİ

Görüntülerin ardından harekete geçen ünlü şarkıcı Demet Akalın, İzmit'e giderek küçük kızın ailesine ulaştı. Akalın, küçük kıza yeni bisiklet almak için harekete geçtiği anları takipçilerine gösterdi.

"GELDİM, KIZI BULDUM"

Küçük kızın yaşının ufak olması nedeniyle görüntüsünü yayımlamayan Akalın, "Geldim, kızı buldum, ufak diye koymuyoruz efendim. Şimdi bisiklet almaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu davranışı büyük beğeni topladı.