Demet Evgar, Afife Jale'nin hayatını sahneye taşıyor - Son Dakika
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Demet Evgar, Afife Jale'nin hayatını sahneye taşıyor

Demet Evgar, Afife Jale\'nin hayatını sahneye taşıyor

Ülkemizin en iyi oyuncularından Demet Evgar, kızı Mavi'yi dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Şimdi ise Türkiye tiyatrosunun sembolü Afife Jale'nin hayatını Zorlu PSM sahnesinde canlandıracak. Oyunun proje tasarımı da Evgar ile birlikte Serdar Biliş'e ait olacak. Hazırlıklar hızla devam ederken, oyunda Evgar'a eşlik edecek oyuncularla ilgili görüşmeler sürüyor.

03.05.2024 13:08
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Ülkemizin en iyi oyuncularından Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyaya getirmek için ara verdiği oyunculuğa muhteşem bir dönüş yapmış ve başrolünü oynadığı Show TV'nin "Bahar" dizisiyle reyting rekoru kırmıştı.

Ünlü oyuncu şimdi yine çok ses getirecek bir projeye daha hazırlanıyor.

Demet Evgar, eylül sezonu için Türkiye tiyatrosunun sembolü Afife Jale'nin hayatı ile Zorlu PSM sahnesinde olacak. Serdar Biliş'in yöneteceği oyunun proje tasarımı da Evgar ile birlikte Biliş'e ait…

Hazırlıkları tüm hızıyla süren oyunda Evgar'a eşlik edecek oyuncularla ilgili oyuncu görüşmeler de devam ediyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Demet Evgar, Afife Jale'nin hayatını sahneye taşıyor - Son Dakika

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