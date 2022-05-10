Demet Evgar "baby shower" yerine daha yerli bir kutlama yaptı - Son Dakika
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Demet Evgar "baby shower" yerine daha yerli bir kutlama yaptı

10.05.2022 11:46

6 aylık hamile oyuncu Demet Evgar, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Karnına kına yakan Evgar arkadaşlarıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda Levent Babataş ile evlenene oyuncu Demet Evgar kız bebek bekliyor. ızına verdiği 'Mavi' adını hem en sevdiği şiir, hem de gözlerinin rengi olduğu için tercih ettiği konuşulan Evgar, 'Mavi' ismini eşi Levent Babataş'la kararlaştırdıklarını söyledi. Oyuncu "baby shower" yerine yerli bir kutlama yaptı.

SATIN ALINAN HEDİYE YERİNE KENDİ ÜRETTİKLERİNİ VERDİLER

Bir çember oluşturarak yere oturan kadınlar ellerinde çiçekler, dillerinde dualarla; dünyaya gelecek olan 'Mavi'yi neşe içinde çağırdı. Kutlamada arkadaşları Evgar'a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi. Ritüele katılan isimler, bebek için güzel temennilerini dile getirdi. Evgar, "Analığı, yaratımı ; Mavi ile kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun" notuyla video paylaştı.

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Son Dakika Magazin Demet Evgar 'baby shower' yerine daha yerli bir kutlama yaptı - Son Dakika


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