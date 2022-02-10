Üye Girişi
Demet Özdemir'in Ailesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika

Demet Özdemir'in Ailesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! Duyanlar Şaştı Kaldı

10.02.2022 17:42
Demet Özdemir'in Ailesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! Duyanlar Şaştı Kaldı

'Aşk Taktikleri' filmi ve Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren oyuncu Demet Özdemir'in ailesiyle ilgili pek fazla bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Gerek oyunculuğu gerekse özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in ailesiyle ilgili yıllar önce yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

"SIRA DAYAĞINDAN GEÇMİŞLİĞİMİZ VAR"

Ailesinden bahseden Özdemir, "İzmit'in küçücük bir kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfelek'e izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı. Zaten çok sıra dayağından geçmişliğimiz var. Özellikle de ablam benden daha fazla korkardı babamdan. Onun karşısında kafamızı öne eğip beklediğimizi hatırlarım" ifadelerini kullandı.

"PARÇALANDIK"

Güzel oyuncu, "Şöhret peşinde koşmak aileyi dağıttı diyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Evet, çünkü o sene abim de Almanya'ya taşınıp anneannemle birlikte yaşamaya başladı. Ben de ablam ve annemle İstanbul'a geldim. "Parçalandık ve her bir parçamızı ayrı yere bıraktık" misali... Hepimiz için hem güzel, hem zor zamanlardı. Bizimkiler boşanınca evin erkeği ablam oldu. Çok para kazanamamasına rağmen beni kolejde okuttu."

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

Demet Özdemir'in Ailesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! Duyanlar Şaştı Kaldı
Demet Özdemir'in Ailesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! Duyanlar Şaştı Kaldı
Demet Özdemir'in Ailesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! Duyanlar Şaştı Kaldı

YORUMLAR
500

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Özdemir'in Ailesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:48:16. #1.13#
SON DAKİKA: Demet Özdemir'in Ailesi Hakkında Şaşırtan Gerçek! Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement