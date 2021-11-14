İddialı kıyafet seçimiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu Demet Özdemir , etkinlik öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi. Kıyafetten ziyade ayakkabıya ve çantaya çok para harcadığını ifade eden Özdemir, 'İndirimleri takip eder misiniz?' şeklinde yöneltilen soru üzerine, "Tabi ki de indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta" dedi.

Yakın zamanda ekranlarda olacağınında müjdesini veren güzel oyuncu, "Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım. Ben tam anlamıyla netlik kazanmadan bir şey demek istemiyorum ama yakın zamanda açıklamış olacağım." dedi.