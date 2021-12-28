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Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası canlı yayında şok sözler - Son Dakika

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası canlı yayında şok sözler

28.12.2021 17:11
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası canlı yayında şok sözler

Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin sürpriz ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Söylemezsem Olmaz programında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası şok sözler sarf edildi. İşte detaylar...

Magazin dünyasının gözde çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bitti. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.

"KESİN OLARAK BİTTİ"

2. Sayfa'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde ayrılan çift yakın çevresine 'Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok' sözleriyle ilişkilerinin bittiğini duyurdu.

"CANLI YAYINDA MASAYA YATIRILDI

Ünlü çiftin Paris dönüşü büyük bir kavga ettiği ve anlaşamadıkları için ayrılık kararı aldığı konuşuluyordu. Bu konu Söylemezsem Olmaz programında da masaya yatırıldı. Söylemezsem Olmaz sunucuları Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Koç'u sert sözlerle eleştirdi.

"SON DERECE SİLİK BİRİ"

Arto açıklamasında "Demet kurtulmuş olur bu adamdan. Son derece silik, girdiği her yeri batıran... O programı da batırdı" dedi.

"ŞAMDANI KOY İŞ YAPAR"

Bircan Bali ise " O Ses Türkiye'yi şamdanı koy iş yapar" yorumunda bulundu.

'SAHTE İLİŞKİ' İDDİASI UZUN SÜRE KONUŞULDU

Geçtiğimiz aylarda Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atılmıştı. Demet Özdemir'in, Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği ve sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası canlı yayında şok sözler
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası canlı yayında şok sözler
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası canlı yayında şok sözler
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası canlı yayında şok sözler

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Söylemezsem Olmaz, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Arto, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası canlı yayında şok sözler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ayrılığı sonrası canlı yayında şok sözler - Son Dakika
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