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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'sahte ilişki' iddiasına cevap! - Son Dakika

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'sahte ilişki' iddiasına cevap!

30.09.2021 13:08
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'sahte ilişki' iddiasına cevap!, System.String[]

Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı. İkili o iddiaya cevap verdi. İşte detaylar...

Demet Özdemir, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldığı Can Yaman'la aşk yaşamaya başlamış daha sonra çift anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Demet Özdemir'in ismi daha sonra Oğuzhan Koç ile anıldı. Çıkan iddiaların ardından Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberleri doğruladı.

Yazın birlikte tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu anlarını sosyal medya sayfalarından sık sık paylaştılar.

'SAHTE İLİŞKİ' İDDİASI!

Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği ve sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan Oğuzhan Koç'un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edildi.

Demet Özdemir'in bu anlaşmadan nasıl karlı çıktığını da aktaran İtalyan basını, Oğuzhan Koç ile Ilıcalı'nın dostluğunu öne sürdü. Demet Özdemir, son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde yer almış ve dizi Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü.

Öte yandan Oğuzhan Koç'un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edildi.

İtalyan basının bu iddiaları sonrası Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu olmuştu.

"GÜLÜP GEÇİYORUZ"

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçen salı İstinyePark'taydı. İkili, "Dedikodulara gülüp geçiyoruz" açıklamasını yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'sahte ilişki' iddiasına cevap!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'sahte ilişki' iddiasına cevap!

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Medya, Bomba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'sahte ilişki' iddiasına cevap! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'sahte ilişki' iddiasına cevap! - Son Dakika
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