Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı.

Sevilen çiftin ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı.

İKİLİ ARASINDAKİ BUZLAR KISA SÜREDE ERİDİ

İkilinin ayrılığı yalnızca 1 ay sürdü.

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e 14 Şubat'ta çok özel bir sürpriz hazırladı. Koç, Özdemir'e evlilik teklifinde bulundu.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un kısa süreli ayrılığının nedeni olarak Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme sahneleri gösterilmişti.

OĞUZHAN KOÇ'TAN O İDDİALARI YALANLAYAN PAYLAŞIM

Oğuzhan Koç bu iddiayı yalanlayan bir paylaşım yaptı.

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı film hem ülkemizde hem de dünyada büyük başarı elde etti. Aşk Taktikleri filminin başarısını Oğuzhan Koç da paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Sevişme sahneleriyle gündem olan filmin, Türkiye TOP 10 listesinde birinci sırada olmasını paylaşan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'i etiketleyerek "As bayrakları" notunu düştü.

Demet Özdemir de sevgilisinin paylaşımını paylaşarak "Asarsam görürsün" yorumunu yaptı.

Oğuzhan Koç'un paylaşımı sonrası, "Kriz aşılmış" ve "Sizi hep böyle mutlu görmek istiyoruz" yorumları yapıldı.

DEMET ÖZDEMİR VE ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN 'AŞK TAKTİKLERİ' ADLI FİLMDEKİ SEVİŞME SAHNELERİNDEN KARELER

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Aşk Taktikleri filminin konusu ile ilgili Netflix'te şu ifadelere yer verildi: "Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak." ifadelerine yer verildi.

Aşk Taktikleri filminde Demet Özdemir'in hayat verdiği karakter erkekleri çözdüğünü belirtecek ve bu konuda sürekli takipçilerine bilgiler verecek.

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Netflix'in yeni filmi Aşk Taktikleri, Kapadokya'da çekildi. Filmin kadrosunda usta oyuncular yer alıyor. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Atakan Çelik, Doğukan Polat, Özgür Ozan, Deniz Baydar, Hande Yılmaz, Ecem Atalay, Yasemin Yazıcı gibi başarılı isimler bulunuyor.

Demet Özdemir kimdir?

Demet Özdemir kimdir, nereli; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

Şükrü Özyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli; Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 34 yaşındadır. Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden 2 yaş küçük bir kız kardeşi vardır.

Şükrü Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp 1 yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başladı. Daha sonra da Erasmus ile Portekiz'e gitti.

Çocuk yaşlarından itibaren dövüş sporlarına merakı olan Şükrü Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine de katıldı.

1 Ocak 2021 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan Akıncı dizisinde 'Süper Kahraman' rolüyle yer aldı.

Şükrü Özyıldız'ın başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı son filmi 'Aşk Taktikleri' dijital içerik platformu Netflix'te yayında.