Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı - Son Dakika
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Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı

Deniz Akkaya\'nın kızı koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medya paylaşımları sonrası 16 yaşındaki kızını koruma altına aldı. Akkaya, kızını kendi isteğiyle gönderdiğini açıkladı.

28.05.2024 15:15
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Edinilen bilgiye göre Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

Kızını kendi isteğiyle devlet korumasına verdiğini söyleyen Akkaya "Kendi rızamla yolladım, burnu sürtsün" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medya paylaşımları sonrası 16 yaşındaki kızını koruma altına aldı. Olayla ilgili açıklama yapan Akkaya, kızını kendi isteğiyle gönderdiğini açıkladı.

"KENDİ RIZAMLA YOLLADIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandı.

Haberin yayılmasının ardından X hesabından video yayınlayarak açıklama yapan Deniz Akkaya "Polisi aramak zorunda kaldım, 1 saat 45 dakika balkonda mücadele verdim. Salak salak yorumlar yapmayın.

Kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye. Buru sürtsün diye. Kendinize gelin" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Magazinkolik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya, Deniz Akkaya, 3.Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

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