Ferhunde rolüyle tanınan Deniz Çakır, ocakta yeni bir diziyle ekranda

Ferhunde rolüyle tanınan Deniz Çakır, ocakta yeni bir diziyle ekrandaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deniz Çakır, Pem Yapım imzalı Mükemmel Anneler dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı ve Neslihan karakterini canlandıracak. Kadınların dünyasını merkeze alan dizinin ocak ayında TV8'de yayınlanması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturacak, senaryoyu ise Sevgi Yılmaz yazacak.
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır, uzun süren ekran arasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Bir süredir televizyon projelerinde yer almayan ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Çakır, TV8'de yayınlanması planlanan Mükemmel Anneler dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.
YENİ PROJESİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI
Başarılı oyuncu Deniz Çakır, kendisine gelen teklifleri değerlendirdikten sonra yeni projesine karar verdi. Çakır, Pem Yapım imzası taşıyan Mükemmel Anneler dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.
Kadınların hayatını ve dünyasını merkeze alacak yapımın ocak ayında TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.
NESLİHAN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Deniz Çakır, yeni dizisinde Neslihan karakterini canlandıracak.
Mükemmel Anneler'in yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu otururken senaryosunu Sevgi Yılmaz kaleme alacak.
FERHUNDE KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Ferhunde karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Deniz Çakır, uzun süren ekran arasının ardından yeniden televizyon seyircisiyle buluşacak.
Ünlü oyuncunun yeni projesinde canlandıracağı Neslihan karakterinin hikâyesine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.
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