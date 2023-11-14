 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi - Son Dakika

Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi

Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener\'in aracının lastiği kesildi
14.11.2023 07:37  - Güncelleme: 07:44

Uzun süredir çocuklarının velayetini almak için eski eşi Reha Muhtar'la davalık olan Deniz Uğur'un kendisi gibi oyuncu eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi. Gülener "Canımıza kast ediliyor" derken Uğur da "Sizden korkan sizin gibi olsun" diyerek tepki gösterdi.

Reha Muhtar ile evliliğinden ikiz çocukları olan ve uzun zamandır velayet davasıyla mücadele eden Deniz Uğur, 2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde karı-kocayı oynadığı Erdinç Gülener ile nikah masasın oturmuştu. Aylardır Muhtar'la olan davayla gündeme gelen Uğur'un eşi Gülener'in aracının lastiği kesildi. Çift yaşadıkları korkunç olayı paylaşarak isyan etti.

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

Instagram hesabından kesilen lastiğinin fotoğrafını yayınlayan Erdinç Gülener "Resmen canımıza kast ediliyor. Her kimsen seninle işim var" dedi. Eşinin paylaşımını yayınlayan Deniz Uğur ise "Sizden korkan sizin gibi olsun" diyerek gözdağı verdi.

Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi

REHA MUHTAR VE DENİZ UĞUR NEDEN DAVALIK OLDU?

Deniz Uğur ve Reha Muhtar, ayrıldıktan sonra fiziksel ve psikolojik şiddet yüzünden mahkemelik olmuştu. Uğur, kızı Mina'nın babası tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ettiği ses kayıtlarını yayınlamıştı. Reha Muhtar, velayeti kendisinde olan çocuğunu vermediği ve mahkemeyi etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle eski eşi Deniz Uğur'dan şikayetçi olmuştu. Uğur hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'görevini yapanı etkileme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun kaçırılması' suçlarından soruşturma açılmıştı.

Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi
Erdinç Gülener ve Deniz Uğur
Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi

Erdinç Gülener, Reha Muhtar, Deniz Uğur, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Protesto için ünlü kahve zincirine gidip müşterilere bağıran kadın, sert bir cevapla karşılaştı
10:07 Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu
10:03 Akaryakıtta beklenen indirim geldi! Motorinin fiyatı 36 liraya geriledi
09:47 MİT, kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist Remzi Avcı'yı etkisiz hale getirdi
09:41 Napoli teknik direktörlüğe Igor Tudor'u getiriyor
09:26 İsrail bozulan imajı için Siyonist milyarderleri devreye soktu! 50 kişi, ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak
09:04 CHP'den ''emanetçi başkan'' söylemlerine sert tepki: Saygısızlık, hatta hadsizlik
08:58 ''Gazze'' ve ''Filistin'' dediği için umrede gözaltına alınıp ayağından kelepçelenen Türk imam Mustafa Efe'den haber var
08:52 Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ile nikah tazeledi! Sözleşmede Real Madrid için özel madde var
08:55 Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 10:37:30. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener'in aracının lastiği kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement