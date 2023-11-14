Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener\'in aracının lastiği kesildi

Reha Muhtar ile evliliğinden ikiz çocukları olan ve uzun zamandır velayet davasıyla mücadele eden Deniz Uğur, 2017 yılında Bir Deli Sevda dizisinde karı-kocayı oynadığı Erdinç Gülener ile nikah masasın oturmuştu. Aylardır Muhtar'la olan davayla gündeme gelen Uğur'un eşi Gülener'in aracının lastiği kesildi. Çift yaşadıkları korkunç olayı paylaşarak isyan etti.

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

Instagram hesabından kesilen lastiğinin fotoğrafını yayınlayan Erdinç Gülener "Resmen canımıza kast ediliyor. Her kimsen seninle işim var" dedi. Eşinin paylaşımını yayınlayan Deniz Uğur ise "Sizden korkan sizin gibi olsun" diyerek gözdağı verdi.

REHA MUHTAR VE DENİZ UĞUR NEDEN DAVALIK OLDU?

Deniz Uğur ve Reha Muhtar, ayrıldıktan sonra fiziksel ve psikolojik şiddet yüzünden mahkemelik olmuştu. Uğur, kızı Mina'nın babası tarafından şiddete maruz kaldığını iddia ettiği ses kayıtlarını yayınlamıştı. Reha Muhtar, velayeti kendisinde olan çocuğunu vermediği ve mahkemeyi etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle eski eşi Deniz Uğur'dan şikayetçi olmuştu. Uğur hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'görevini yapanı etkileme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun kaçırılması' suçlarından soruşturma açılmıştı.