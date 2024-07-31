Denizli\'nin Tandır Kebabı Ustasının Oğlu Evlendi

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin tescilli lezzeti tandır kebabının emektar ustalarından Dursun Göçenoğlu'nun oğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kıydığı nikahla dünya evine girdi.

Denizli Tandır Kebabının gelecek kuşaklara aktarılması ve kentin gastronomi turizmine katkı sağlamak için hayata geçirdiği projelerle tanınan Dursun Göçenoğlu ve eşi Fatma Göçenoğlu'nun oğulları Murat Göçenoğlu, Aydınlı iş adamı Sadık Çelimli ve eşi Şerife Çelimli'nin kızları Nazire Çelimli ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin nikah törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, iş adamı Yasin Özpek, iş ve siyaset dünyası temsilcileri, her iki ailenin yakınları ve davetliler katıldı.

Geniş bir davetli kitlesinin iştirakiyle gerçekleşen törende, Murat ve Nazire çiftinin nikahlarını da Başkan Çavuşoğlu kıydı. Yaladıkları mutluluğu dostlarıyla paylaşan gelin ve damadın dünya evine girdiği törende renkli görüntüler yaşandı. - DENİZLİ