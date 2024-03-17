Derya Uluğ... 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE OYNAMAK İSTERDİM!' - Son Dakika
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Derya Uluğ... 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE OYNAMAK İSTERDİM!'

Derya Uluğ... \'KIZILCIK ŞERBETİ\'NDE OYNAMAK İSTERDİM!\'

Kral Müzik Youtube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in programına konuk olan Derya Uluğ, özel hayatından hakkında merak edilenlere sorulan sorulara samimi cevaplar verdi.

17.03.2024 02:32  Güncelleme: 02:34
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KENDİME ÇOK İYİ BAKIYORUM

Programda "Bu kadar fit olmanın sırrı nedir?" sorusuna Derya Uluğ; "Karbonhidrat ve süt ürünlerini tüketmiyorum. En fazla iki öğün yiyebilirim. Kendime çok iyi bakıyorum. Düzenli olarak spor hayatımda hep var." cevabını verdi.

KÜÇÜK YAŞTA YAPILAN ESTETİKLERE KARŞIYIM

Serhat Tekin'in "Hiç estetiğin var mı? Estetiğe bakışın nedir?" sorusuna Derya Uluğ, " Bunu çok duyuyorum. Geçen gün bir yerde görmüşler beni ve "yüzüne dolgu yaptırdı" demişler. Alakası yok.

Bu ara çok spor yapamadığım için, düzeni azıcık bozduğumdan yüzüm tombikleşiyor. Ben bir tek alnıma botoks yaptırıyorum o da belli belirsiz. Doğallığı kaybetmemek önemli.

Yarın bir gün ihtiyacım olursa tabii ki estetik yaptırırım. Benim için önemli olan ben 'ben' gibi kalmalıyım. Yüz hatlarımı bozmamaya ve cildimi diri tutmaya uğraşıyorum.

Estetiğe karşı değilim. Kimse birbirini bununla ilgili yargılamamalı. Karşı olduğum tek şey küçük yaşta yapılan estetikler çünkü sonra geri dönüşü olmayan şeylerle karşı karşıya kalınabiliyor." cevabını verdi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE OYNAMAK İSTERDİM

Programda Serhat Tekin'in ' Oyunculuğu düşünür müsün? Şu an bir Türk dizisinde oynasan hangisini seçerdin?" sorusuna Derya Uluğ; " Benim zaten küçük yaşlardan itibaren yıl sonu temsillerinde tiyatro oynamışlığım çok var.

Hep bir merakım vardı. Çok film ve dizi izlerim. Seviyorum kendimde yeni şeyler keşfetmeyi. Bu konuda bir teklif gelirse kapımı kapatmam. Böyle bir teklif geldiğinde onun hakkını verebilmek için her türlü eğitimi alır ve hazırlanırım.

Şu an bir dizide oynasam o "Kızılcık Şerbeti" olurdu. Çok seviyorum. Çıktığı günden beri hayranıyım o dizinin. Orada oynamak isterdim." cevabını verdi.

FİLTRELER BENDE HİÇ OLMUYOR

Programda "Sosyal medyada en çok kullandığın fotoşop işlemi nedir?" sorusuna Derya Uluğ; "Hikayelerdeki filtreleri bazen kullanıyorum. Bir de yüz filtreleri var ya hani dudak büyütüp, yüz incelten.. ben onları yaptığımda yapay zekaya dönüşüyorum.

O filtreleri kullandığımda ben benlikten çıkıyorum. Hiç olmuyor bende. Çok üzülüyorum başkalarında güzel dururken bende yapay zeka gibi oluyor." cevabını verdi.

HAYAT BİR ŞEKİLDE BANA GÜÇLÜ OLMAYI ÖĞRETTİ

Programda " Seni en çok ne hayal kırıklığına uğratır?" sorusuna Derya Uluğ; "Arkamdan yalan söylenmesi beni hayal kırıklığına uğratır.

Özellikle yakınlarımdan böyle bir şey görürsem buna çok takılırım ama sonunda yine toparlarım. Hayat bir şekilde bana güçlü durmayı öğretti." cevabını verdi.

DEMET AKALIN'IN ÜZERİNE ŞARKI DİKTİK

Programda " Demet Akalın'ın yeni çıkacak albümünde bir şarkınız olacakmış. Biraz anlatır mısın?" sorusuna Derya Uluğ; "Çok heyecanlıyız şarkı için.

Emrah Karakuyu ve Asil Gök ile beraber yaptık. İnandığımız bir şarkı. Zaten Demet Akalın'ın üzerine diktik şarkıyı. O'nun için yazdık. Demet Hanım da dinlediği an çok beğendi. Hareketli bir şarkı. " cevabını verdi.

KADIN MESLEKTAŞLARIMIN BAŞARILARI İLE MUTLU OLUYORUM

Programda Serhat Tekin'in "Sizin dönem kadın şarkıcılar arasında bir dayanışma var. Böyle şeylere çok alışık değiliz." yorumu üzerine; Derya Uluğ; " Eskiden sertmiş sanat camiasında ilişkiler şarkıcılar arasında.

Ben kadın meslektaşlarımın şarkıları güzel yerlere geldiğinde bundan mutluluk duyuyor ve onları tebrik ediyorum. Hiç bir olumsuz düşünce, kıskanma bende olmaz.

Pop müzik kadınlarla birlikte daha da yükselişe geçiyor diye mutlu oluyorum." açıklamasını yaptı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞIM ZAMANLAR OLDU

Programda "Sektöre girdiğinden beri ne öğrendin?" sorusuna Derya Uluğ; " İnsanlara hemen inanmamam gerektiğini öğrendim.

Akıllıyım diye geçinirim, böyle her şeyi cin gibi anlarım derim ama karşımdakilerin samimiyetine inanıp, çok hayal kırıklığına uğradığım zamanlar oldu." cevabını verdi.

ASİL'İ KEŞKE BÜTÜN DÜNYA TANISA

Programda Serhat Tekin'in "Asil Gök ileride albüm çıkarıp daha ünlü olduğunda bir evde iki ünlü oldu diye rahatsız olur musun?" sorusuna Derya Uluğ; " Ben gurur duyarım.

O kadar mutlu olurum ki onun adına. Onun yeteneklerini her geçen gün yeni insanlar gördükçe ben bundan ancak gurur duyarım. Keşke bütün dünya onu tanısa." cevabını verdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Derya Uluğ... 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE OYNAMAK İSTERDİM!' - Son Dakika

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