Destan dizisinin yeni bölümünde fırtına kopuyor! Me jin, tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı? - Son Dakika
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Destan dizisinin yeni bölümünde fırtına kopuyor! Me jin, tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?

19.04.2022 13:52

Salı günleri ATV'de yayınlanan "Destan" dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam yayınlanacak 20. bölümde Alpagu Han herkesi çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak.

Fethi Bayram ve Metin Günay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Destan dizisi başrollerinde ise Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yer alıyor. Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz senaryosunu kaleme aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece'ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gider. Akkız ve Temur, Kaya'ya her şeyi itiraf ettirebilecekler mi?

Destan 20. Bölümde fırtına kopuyor! Me jin tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?

Me jin tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?

Dağ baskını suçu üzerlerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır. Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Hemen ardından Alpagu Han'ı da oraya gönderir. Kurduğu oyuna göre Kaya Batuga'yı öldürecek, Alpagu da bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğünü görecektir. Mei Jin'in oyunu başarılı olacak mı?

Destan 20. Bölümde fırtına kopuyor! Me jin tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?

Çolpan ve balamir'in şeytani planı!

Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar. Saltuk Çolpan'a olan aşkına rağmen bu planı açığa çıkarabilecek mi?

Destan 20. Bölümde fırtına kopuyor! Me jin tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?

Alpagu Han'ın büyük hamlesi

Herkes Alpagu Han'ı yönlendirmeye çalışırken, Alpagu Han kendi büyük hamlesini yapar. Herkesi çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak olan bu hamle, ülkenin ve ailenin geleceğini nasıl etkileyecektir?

Destan dizisinin yeni bölümünde fırtına kopuyor! Me jin, tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?
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Destan 20. Bölüm Fragmanı | 'Seni ararım bilirsin' Destan 20. Bölüm Fragmanı | 'Seni ararım bilirsin'

Destan dizisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan dizisinin yeni bölümünde fırtına kopuyor! Me jin, tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı? - Son Dakika


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