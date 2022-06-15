Dijital Projeler İçin Dijital Para Süper Olurdu - Son Dakika
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Dijital Projeler İçin Dijital Para Süper Olurdu

15.06.2022 23:21
Dijital Projeler İçin Dijital Para Süper Olurdu

En son 'Kırmızı Oda' dizisinde 'Maria' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Derya Taşbaşı bir Avm'de alışveriş yaparken görüntülendi.

Gazetecilerin Dijital'e yapılan işler mi? Ana akım'a yapılan işler mi? sorusuna ünlü oyuncu Derya Taşbaşı "Aslında ikisi de. Ana akım televizyon dizilerinde senaryo ve oyunculuk sınırlarınız belli. Ama halkı kapsamak, Türkiye'de geniş kitlelere ulaşmak noktasında daha etkili. Dijital de ise tam tersine özgürlük var. Özgürlük var diye tadını kaçıran işlerde var."diye cevap verdi.

Hangisi daha kazançlı? sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Anlaşmanıza göre değişir. Şöyle bir ayrım olsa süper olurdu aslında. Ana akım işlerden TL, dijital işlerden dijital para alsak süper olurdu" diyerek espri yapması gazeteciler arasında gülüşmelere neden oldu.

Dijital Projeler İçin Dijital Para Süper Olurdu
Dijital Projeler İçin Dijital Para Süper Olurdu

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dijital Projeler İçin Dijital Para Süper Olurdu - Son Dakika

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