Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü - Son Dakika
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Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

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'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından tahliye edilen Dilan Polat'ın verdiği tahliye partisinde kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşmesi büyük yankı uyandırdı.

19.10.2024 08:00
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'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜLER

Sosyal medyaya çok hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat bu kez de ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu. Şarkılar söyleyip gece boyu dans eden Polat'ın partisine kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşmesi damga vurdu.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimlerin bu görüntülerine 'ne hoş örnekler dimi?', 'adalet öpücüğü diyelim', 'bizim halka müstehak', 'kepazeliğin bu kadarı' gibi tepkiler geldi.

Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

Sosyal Medya, Dilan Polat, Sıla Doğu, Magazin, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Murat Sert:
    ahlaksiz terbiyesizler. 571 18 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Bize ne.. ne yaparlarsa yapsınlar şunları haber yapmayın. Bunlarında istediği zaten bu. Gündemde kalmak 571 18 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Adalet ve Kalkınma ülkeyi bu hale getiren. 431 112 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç:
    Boş konuşuyorsun 8 10
    YUSUF CANER:
    moğol istilası bile bukadar tahrip etmedi 9 0
  • COŞKUN BARIŞ:
    Bu kadına ceza şart 395 16 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Bomboş haber .. halkın düşüncesi zerre değişti mi 291 10 Yanıtla
  • McA !:
    Kadının erkeğin elini sıkmamasını doğru kabul etmek ile aynı şey ikiside aptalca 60 215 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy:
    Ceza Evinde Yokluktan Kendilerini Böyle Tatmin Etmişlerdir ?? 184 15 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Normal öpmüş dildile değmemiş ki. 60 109 Yanıtla
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