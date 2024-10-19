Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

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"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

'Kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜLER

Sosyal medyaya çok hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat bu kez de ailesi ve yakın arkadaşları ile tahliyesi kutladığı parti ile gündem oldu. Şarkılar söyleyip gece boyu dans eden Polat'ın partisine kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşmesi damga vurdu.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü isimlerin bu görüntülerine 'ne hoş örnekler dimi?', 'adalet öpücüğü diyelim', 'bizim halka müstehak', 'kepazeliğin bu kadarı' gibi tepkiler geldi.