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Dilan Polat-Engin Polat çiftinin park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

11.11.2023 00:21  - Güncelleme: 00:54

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, İstanbul Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularına park yeri nedeniyle saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftinin, gözaltına alınmadan önce İstanbul Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularına park yeri nedeniyle saldırdığı ortaya çıktı.

PARK YERİ İÇİN KOMŞULARIYLA KAVGA ETTİLER

Kanal D'nin özel haberine göre Polat çiftinin, park yeri için komşularına tekme tokat saldırdığı ve olay nedeniyle bölgeye gelen polisleri ise evine sokmadıkları belirlendi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

İFADE VERMEYE HAFTALAR SONRA GELDİLER

İddiaya göre olayın gelişimi şöyle oldu:

Doğum gününe gelen misafirlerden birinin çocuğu rahatsızlandı. Sıla Doğu'nun aracının arkasında yan komşularının aracı vardı. Dilan Polat iddiaya göre hakaret etti. Yanındakiler tutmaya çalıştı, Dilan Polat yanından geçen komşusuna tekme savurdu. İddialara göre Engin Polat komşuya yumruk attı. Polat çifti polisi içeriye almadı ve ifade bile vermedi. Polat çifti önce yurt dışına tatile çıktı ifade vermeye haftalar sonra geldi. Dilan Polat komşusunun kendisini yaraladığını söyledi. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

6 İLDE DÜĞMEYE BASILMIŞTI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Dilan Polat-Engin Polat çiftinin park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat-Engin Polat çiftinin park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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