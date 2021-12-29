Arka Sokaklar dizisinin yakışıklı oyuncusu Onur Bay'dan ayrıldıktan sonra işletmeci Erkan Şen ile görüntülenen Dilara Aksüyek, özel hayatı hakkında konuştu.

"SEVGİLİM OLURSA SAKLAMAM"

Aksüyek, "Erkan Şen ile sevgili değiliz. Hayatımda biri olursa bunu sizden saklamam" dedi.

"KENDİMİ İŞİME VERDİM"

Güzel oyuncu, "Yakın zamanda güzel bir projede rol alacağım. Kendimi tamamen işime verdim" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.