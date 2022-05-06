Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser! - Son Dakika

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Disney+'ın ilk Türk dizisi 'Kaçış'tan ilk teaser seyirciyle buluştu. Dizinin etkileyici atmosferine dair ipuçlarının verildiği ilk teaser'da Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramı, dizinin başrolünde yer alan Engin Akyürek'in canlandırdığı 'Mehmet'in gözünden seyirciye aktarılıyor. Çarpıcı anlara sahne olan teaser, diziye dair heyecanı giderek yükseltiyor.

Dram, macera ve aksiyonu bir araya getirecek dizide Akyürek'e İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.

'Kaçış'; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan 'Kaçış' çok yakında sadece Disney+'ta yayınlanacak.