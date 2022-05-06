Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser! - Son Dakika
Üye Girişi

Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser!

06.05.2022 22:48
Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser!

14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ için geri sayım devam ediyor. Disney+'ın ilk Türk içeriği olarak geçtiğimiz günlerde açıklanan ve setten paylaşılan kareleriyle merak uyandıran 'Kaçış' dizisinden ilk teaser yayınlandı.

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği, hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Disney+'ın ilk Türk dizisi 'Kaçış'tan ilk teaser seyirciyle buluştu. Dizinin etkileyici atmosferine dair ipuçlarının verildiği ilk teaser'da Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramı, dizinin başrolünde yer alan Engin Akyürek'in canlandırdığı 'Mehmet'in gözünden seyirciye aktarılıyor. Çarpıcı anlara sahne olan teaser, diziye dair heyecanı giderek yükseltiyor.

Dram, macera ve aksiyonu bir araya getirecek dizide Akyürek'e İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.

'Kaçış'; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan 'Kaçış' çok yakında sadece Disney+'ta yayınlanacak.

Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser!
Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser!
Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser!
Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser!

YORUMLAR
500
Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti Bahçeli'den 'Ümit Özdağ' Açıklaması: 'Biz Herkesin Ederini de Giderini de Ciğerini de İyi Biliriz' Bahçeli'den 'Ümit Özdağ' Açıklaması: 'Biz Herkesin Ederini de Giderini de Ciğerini de İyi Biliriz'

Yağız Alp Akaydın, Disney Plus, Orta Doğu, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser! - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:24 Ülkemizde 6 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 743 yeni vaka tespit edildi
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 22:54:40. #1.12#
SON DAKİKA: Dısney+'ın İlk Türk İçeriği 'Kaçış'tan İlk Teaser! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement