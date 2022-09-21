Dünyayla Benim Aramda Dizisine Damga Vuran Sahne! - Son Dakika
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Dünyayla Benim Aramda Dizisine Damga Vuran Sahne!

21.09.2022 17:32
Dünyayla Benim Aramda Dizisine Damga Vuran Sahne!

Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'da rol alan Hafsanur Sancaktutan'ın cinsel içerikli sahnesi sosyal medyada gündem oldu. İşte olay yaratan sahneden kareler...

Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor.

O SAHNE GÜNDEM OLDU!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın kendisini tatmin ettiği sahne sosyal medyada gündem oldu.

Hafsanur Sancaktutan'ın (Sinem), Buğra Gülsoy'un (Tolga) fotoğraflarına bakıp kendisini tatmin ettiği sahneye yorum yağdı.

İŞTE GÜNDEM OLAN O SAHNEDEN KARELER...

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NEDİR?

'Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.

Hafsanur Sancaktutan şu sıralar Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteriyle adından söz ettiriyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN ÖZEL HAYAIT

Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşamaktadır.

Hafsanur Sancaktutan Ödülleri

Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs/ 2016

İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural/ 2015

Hafsanur Sancaktutan'ın Oynadığı Diziler

Son Yaz/ Yağmur/ 2020

Aşk Ağlatır/ Ada Meryem/ 2019

Gülperi/ Fidan/ 2018

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Kaynak: Snob Magazin

Dünyayla Benim Aramda, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Demet Özdemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyayla Benim Aramda Dizisine Damga Vuran Sahne! - Son Dakika

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