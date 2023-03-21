Dizideki aşk gerçeğe dönmüştü! Burak Dakak ile Leyla Tanlar el ele kol kola

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Ecem Erkek, Binnur Kaya, Olgun Toker, Leyla Tanlar, Burak Dakak ile Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisinin setinden aşk çıktı. Dizide kavuşamayan iki sevgiliyi oynayan Leyla Tanlar ve Burak Dakak aşk yaşamaya başladı. İkili önceki gün el ele objektif karşısına geçti.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Çiçeği burnunda sevgililer Burak Dakak ve Leyla Tanlar, muhabirlerin röportaj isteğini "Arkadaşlar bir buluşmamız var, acil yetişmemiz lazım" diyerek geri çevirdi. Ünlü çift, muhabirlere iyi günler dileyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaştılar. Aşkları dolu dizgin devam eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik karelerini yayınlamayı ihmal etmiyor.