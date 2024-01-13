Ege Aydan, başrol yerine 2. adam rollerini tercih ettiğini açıkladı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan başarılı oyuncu Ege Aydan, projelerde neden başrol yerine 2. adam rollerinde oynadığını anlattı. İlk başrol deneyimin talihsiz sonuçlandığını söyleyen Aydan, "Kariyerimde risk almamak istedim" dedi.

"TV DÜNYASINDA 2. ADAM OLMAYI KABUL ETTİM"

"Oynadığın projelerde başrol yerine yan oyuncu olmayı neden tercih ettin?" sorusu üzerine konuşan Ege Aydan, "Aktif çalışan bir oyuncuyum ve gelen teklifleri değerlendiriyorum. Yönetmeliğe geçiş yaptığım dönemde tiyatroya ağırlık vermiştim. Sürekli jön olarak tepede kalmak bana çok zor geldi. Arada bir yüzü, bedeni dinlendirmek ve ekranlardan uzaklaşmak lazım. Uzaklaştığınız zamanda para gelmiyor. Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı memur maaşıyla aileme bakmak zorunda olduğum için de çalışmam gerekiyordu. O dönem başrol olarak Evli ve Çocuklu dizisini yaptık 13 bölüm ama bel altı esprilerinden dolayı RTÜK tarafından kaldırıldı. O benim dönü noktam oldu çünkü Ege Aydan ismini projeye vererek ne kadar yürütebileceğim korkusu sardı. Dizi tutmayınca bununla yüzleştim. Daha sonra da tutan işlerde 2. adam olmanın sürekliliğini keşfettim. O riski almak istemedim. Bu şekilde çark daha çok ve daha güzel dönmeye başlayınca bu yönde ilerledim. Bu benim tamamen kişisel bir tercihimdir. Televizyon dünyasında 2. adam olmayı kabul ettim. Asmalı Konak dizisinde de öyleydim" şeklinde konuştu.