Doğu Demirkol Neden Şiveli Konuşuyor? İlk Kez Açıkladı - Son Dakika

Doğu Demirkol, anne babasında olmamasına rağmen kendisinin neden şiveli konuştuğunu anlattı. Demirkol "Ben Amasya'da büyüdüm. Çocukluğumda Amasya'da bir tane genel cerrah vardı. O da benim babamdı. Ameliyat yapabilen bir tane doktor var. Küçük şehirde rockstar gibi. Ben de gıcık çocuğum; doktor çocuğuyum diye nefret ediyorlar. 'Nefret etmeyin, ben de şiveliyim, ben de sizin gibiyim' demek istedim. Şimdi Amasyalı arkadaşlarım jön gibi konuşuyor. Ben böyle kaldım" diye konuştu.

BABAM KOMEDYEN OLMAMDAN MEMNUN DEĞİL

Demirkol, babasının komedyen olmasından çok memnun olmadığını söyleyerek, "Bilgisayar mühendisliği okuduk ya, onu yapmam için hala çaba sarf ediyor" dedi.