Doğu Demirkol Neden Şiveli Konuşuyor? İlk Kez Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Demirkol Neden Şiveli Konuşuyor? İlk Kez Açıkladı

12.03.2022 22:39
Doğu Demirkol Neden Şiveli Konuşuyor? İlk Kez Açıkladı

Burak Kut ve Doğu Demirkol'un konuk olduğu Dayı Şov'da bu hafta, müzik, mizah, hatıralar ve kahkahalar havada uçuştu. Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, neden şiveli konuştuğuyla ilgili az bilinen hikayeyi ilk kez canlı yayında anlattı.

Doğu Demirkol, anne babasında olmamasına rağmen kendisinin neden şiveli konuştuğunu anlattı. Demirkol "Ben Amasya'da büyüdüm. Çocukluğumda Amasya'da bir tane genel cerrah vardı. O da benim babamdı. Ameliyat yapabilen bir tane doktor var. Küçük şehirde rockstar gibi. Ben de gıcık çocuğum; doktor çocuğuyum diye nefret ediyorlar. 'Nefret etmeyin, ben de şiveliyim, ben de sizin gibiyim' demek istedim. Şimdi Amasyalı arkadaşlarım jön gibi konuşuyor. Ben böyle kaldım" diye konuştu.

BABAM KOMEDYEN OLMAMDAN MEMNUN DEĞİL

Demirkol, babasının komedyen olmasından çok memnun olmadığını söyleyerek, "Bilgisayar mühendisliği okuduk ya, onu yapmam için hala çaba sarf ediyor" dedi.

YORUMLAR
500
Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: 'Huriye abla sen misin?' Aynalara küsmüştü, 47 kilo verince gören tanıyamadı: 'Huriye abla sen misin?' Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 599 köye ulaşım sağlanamıyor Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 599 köye ulaşım sağlanamıyor

Doğu Demirkol, Amasya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Doğu Demirkol Neden Şiveli Konuşuyor? İlk Kez Açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
21:50 Kar yağışı İstanbul'u felç etti! Araçlar ilerlemekte zorluk çekti
21:47 Trabzonspor taraftarından Ali Koç göndermesi! Yapılan tezahürat gündem oldu
21:39 Beşiktaş'ta kar yağışı şiddetlendi, bazı vatandaşlar yollarda ve kafelerde mahsur kaldı
21:25 Megakent şiddetli karın etkisinde! İşte beyaz örtü altında kalan İstanbul'dan kar manzaraları
21:07 Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu!
21:05 Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 22:45:58. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Demirkol Neden Şiveli Konuşuyor? İlk Kez Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement