Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak

Geniş Video İzle

Başarılı komedyen Doğu Demirkol, yaz boyunca gerçekleştireceği tüm açık hava konserlerinin gelirini Filistin'e başlayacak.

28.05.2024 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Ölümlü Dünya 2 filminde rol alan başarılı oyuncu Doğu Demirkol, uzun zamandır bombaların hedefinde olan Gazze'yi unutmadı.

Refah'taki İsrail katliamının ardından #freepalestine (özgürfilistin) etiketiyle Instagram hesabından paylaşım yapan Doğu Demirkol, "Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir" ifadelerini kullandı. Demirkol'un bu düşüncesi sevenlerinden tam not aldı.

Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak

NE OLMUŞTU?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti. İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin\'e bağışlayacak

Doğu Demirkol, Filistin, Sanat, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cihan Ramazan: Depremzedeler hala çadırda. Türkiye dururken? 1 15 Yanıtla
    Mahmut deniz: Unutma çadırda yaşamak şevaşta değil hamdolsun ülkemizde bombalı saldırı yok orda öyle değil kalp krizi geçirmiş gibisin 11 0
  • Yusuf Taner Karaca: Helal olsun kardeşime ... Allah razı olsun , hayrın kabul olsun . 13 1 Yanıtla
  • ahmet ak: cihan ramazan bir tarafta da katliam var.aklın ermiyor galiba hesabı hepimizden sorulacak, depremzedeler için hükümet herşeyi yapıyor merak etme 5 0 Yanıtla

10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:55:29. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement