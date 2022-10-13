Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki! - Son Dakika
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Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!

13.10.2022 17:22

Müzisyen Doğukan Manço, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında konser düzenleyen yapımcı Polat Yağcı'ya kendilerine haber verilmediği gerekçesiyle sert tepki gösterdi. Konserde sahne alan Haluk Levent, Manço'ya özürlerini iletti.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' konseptiyle hazırlanan özel gecede anıldı. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam ve Melek Mosso gibi isimler sahne aldı. Ünlü şarkıcılar Barış Manço'nun parçalarını seslendirdi.

"SAYGI KELİMESİ SİZİN İÇİN NEYİ İFADE EDİYOR?"

Doğukan Manço, geceyi düzenleyen yapımcı Polat Yağcı'ya tepki gösterdi. Manço, Twitter hesabından "Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor? @pollproduction" mesajını paylaştı.

Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece nedeniyle Polat Yağcı'ya tepki! Haluk Levent özür diledi

HALUK LEVENT ÖZÜR DİLEDİ

Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi.

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Doğukan Manço, Haluk Levent, Barış Manço, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki! - Son Dakika


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